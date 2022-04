Tiny was 50 jaar vrijwilligster in Udenhout: ‘Ik deed het voor de bewoners’

TILBURG/UDENHOUT - Tiny Oerlemans-van Esch (85) is 50 jaar trouwe vrijwilligster geweest in verzorgingshuis de Eikelaar in Udenhout. Afgelopen week vierde zij haar jubileum én nam ze afscheid. ,,Alles aan het werk ligt mij, vooral de mensen.”

Oerlemans is begonnen met het vrijwilligerswerk toen ze 34 jaar was. ,,In het begin maakte ik handwerkjes met de bewoners. Dit heb ik 25 jaar gedaan. Sindsdien ben ik er iedere week geweest. Daarnaast hielp ik onder andere met serveren als er een feestje was, heb ik modeshows gelopen en de laatste tien jaar heb ik geholpen op de gesloten afdeling. Ik was overal inzetbaar.”

Quote Mensen riepen mijn naam als ze me zagen en zeiden dat ik op mijn moeder lijk Tiny Oerlemans-van Esch

De Udenhoutse, die inmiddels in Tilburg woont, was een bekende binnen de Eikelaar. ,,Mensen riepen mijn naam als ze me zagen en zeiden dat ik op mijn moeder lijk. Die was altijd in het dorp te vinden. Zo ben ik ook. Ik maak altijd even een praatje. Alles aan het werk ligt mij, vooral de mensen. Als ik erop terugkijk vraag ik me af hoe ik het allemaal heb gedaan, maar ik deed het voor de bewoners.”

En of het werk bij de Eikelaar nog niet genoeg was, collecteerde Oerlemans ook nog 35 jaar voor de Hartstichting én kon ze een pauselijke onderscheiding krijgen. ,,Maar deze heb ik afgewezen. Ik ben daar allemaal niet zo van", zegt Oerlemans bescheiden.

Kaarten en bloemen

Het afscheid stond eigenlijk in augustus vorig jaar al gepland, maar kon niet doorgaan vanwege coronamaatregelen. Oerlemans is blij dat ze nu alsnog haar vaarwel in de Eikelaar heeft kunnen vieren. ,,Het was zo mooi. Al mijn dierbaren waren aanwezig. Ook het koor Nostalgia, waar ik zelf al tien jaar bij zit, kwam optreden. Ik heb zoveel kaartjes, bloemen en chocolade gekregen.”

Volledig scherm Kaartjes en bloemen die Tiny heeft gekregen bij haar afscheid in de Eikelaar. © Indy Korenromp

Een smartphone heeft Oerlemans niet, dus aan appen doet ze niet. Wel neemt ze met iedereen die een kaartje heeft gegeven contact op. ,,Ik ben niet ouderwets, maar ik bel de mensen nog gewoon op", zegt ze met een lach op haar gezicht. ,,Dat vind ik veel persoonlijker dan via een berichtje.”

Ondanks dat er een einde is gekomen aan het vrijwilligerswerk, is de 85-jarige nog niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten. ,,Een keer in de week ging ik met de bewoners Nederlandstalige muziek van vroeger zingen. Ik heb beloofd om dat nog een keer te doen. Verder ben ik vaak op pad. Ik heb nog een rijbewijs, dus ik kan makkelijk de deur uit.”