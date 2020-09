Tips voor senioren van Jan van Beerendonk (71) tegen babbeltrucs en andere oplichting

Van irritant jongetje naar diamanten huwelijks­part­ner

1 september TILBURG - Tilburg, dat is de stad die Jo en Roos van Rooij - Smolders al een diamanten huwelijk lang verbindt. Ze komen er allebei vandaan, keken elkaar hier voor het eerst in de ogen en wonen er na al die jaren nog steeds in het huis dat na hun huwelijk op 1 september 1960 door Roos' vader is gebouwd.