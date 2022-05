Titus Brandsma is vanaf vandaag ook ‘de heilige van Oss’, Sint-Pietersplein in Rome stroomt vol

Ook Tilburgse horeca pleit voor verlenging terugbeta­len belasting­schuld: ‘Problemen zijn nog niet voorbij’

TILBURG - ,,Veel horecaondernemers staat het water nog aan de lippen", dat zegt Tim Wijdemans, voorzitter van de Tilburgse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland over de noodkreet die deze week aan het kabinet werd gestuurd. In een brief wordt opgeroepen om de terugbetalingstermijn van de uitgestelde belasting van 5 jaar te verlengen naar 10 jaar.

13 mei