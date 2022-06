Tiwos komt met huurverlaging voor huurders in woning met laag energielabel

Minder stikstof, meer woningen: boer in Goirle wil 12 tiny houses op plek van varkens­stal­len

GOIRLE - Geen stikstof, maar woningen. Varkensboer Kees Kleiren wil zijn stallen slopen, en daar de komende vijftien jaar twaalf tiny houses neerzetten. Of in elk geval tot duidelijk is wat er gaat gebeuren met het Riels Kwadrant. ,,Zo wordt de ruimte in elk geval nuttig gebruikt.”

