Ton Wilthagen wordt in Tilburg 's lands eerste stadshoogleraar, ‘Ik heb niet de wijsheid in pacht’

met video Beekse Bergen slaat een nieuwe weg in: ‘Je kunt je hier een week lang fulltime vermaken’

HILVARENBEEK - Straks ga je niet meer naar Speelland, het Safaripark of een van de vakantieparken van de Beekse Bergen, je gaat naar Beekse Bergen. Punt. Dat klinkt heel logisch, maar dat is het niet. ,,Daar hebben we heel lang over nagedacht. Het brengt enorme investeringen met zich mee”, weet Leentje Lips, directeur van Beekse Bergen. De opening van het centrumgebouw Ganvie Village op het vakantiepark is gelijk de start voor deze nieuwe strategie.

24 mei