Tonneke uit Tilburg doet boekje over politie open bij Pauw: ‘Ze hadden een foutje gemaakt’

Minister betaalt mee: ‘unieke container­ter­mi­nal’ in Tilburg komt er

22 november TILBURG - Het gaat door: op de kop van de haven op bedrijventerrein Loven in Tilburg komt een overslagterminal voor containers. ‘Uniek voor Brabant’, constateert de provincie Noord-Brabant. Want het is de eerste locatie waar de containers én over het water én over het spoor worden aan- en afgevoerd.