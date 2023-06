Tonnie (94) uit Goirle is haar meest waardevolle spullen kwijt door babbeltruc: ‘Mijn moeder heeft het heel zwaar’

Brabant hoeft carnaval niet te verzetten van minister wegens doorstroom­toets: ‘Ongelukki­ge woordkeuze’

Carnaval verplaatsen vanwege een doorstroomtoets voor basisschoolleerlingen? Minister van Onderwijs Dennis Wiersma deed met die suggestie behoorlijk wat stof opwaaien. Kamervragen en veel boze reacties verder, reageert Wiersma in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Het was een ongelukkige woordkeuze’.