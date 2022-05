Top beachhandballend Europa vecht het uit in Tilburgs Spoorpark-zand

Claudia Terwal (29) en Celine van Koningsbrugge (29) van Westside Amsterdam verlaten deze zaterdagmiddag het Spoorpark even. ,,We hebben al onze zes wedstrijden gewonnen. Nu lekker de stad in. Heel leuk hoe we het beachhandbal kunnen combineren met tripjes naar het centrum.” Een hele vooruitgang, want de jaren hiervoor was dit Europese toernooi op een veld in Oosterhout. De oprichting van het succesvolle Handball Tilburg in 2020 draagt bij aan de keuze voor Tilburg.