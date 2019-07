Tranen bij jonge fans Enzo Knol: vanwege drukte niet meer binnen bij opening pop-up store in Tilburg

TILBURG - De opening van de Knolpower Pop-up store van Enzo Knol in Tilburg is voor zeker tientallen jonge fans uitgedraaid op een grote teleurstelling. Van de honderden kinderen die naar de nieuwe winkel van hun vlog-idool toe kwamen, kon uiteindelijk niet iedereen naar binnen. ,,De tranen staan in de ogen van mijn zoontje.”

De bekende YouTuber Enzo Knol opende zijn pop-up store woensdagmiddag om 13.00 uur, bij de Jumbo op Stappegoor. Hij kon rekenen op grote belangstelling. Meer dan zeshonderd van zijn veelal jonge fans kwamen een kijkje nemen, hopende op een selfie met hun favoriete vlogger. Zover kwam het voor een deel van hen niet.

Zij zagen de winkel niet eens van binnen. ,,Minstens tientallen kinderen konden er uiteindelijk niet in”, schat Ingrid uit Nijmegen voorzichtig in. Met haar zoontje Lars (8) reed ze al in de ochtend naar Tilburg. Sinds 12.00 uur stonden ze in de rij. ,,Hij mocht een cadeautje uitzoeken voor zijn verjaardag. Het was de hele dag al druk. Maar dat de deuren om 17.00 uur voor onze neus zouden sluiten, hadden we niet verwacht.”

‘Superslecht’

Rond die klok gingen beveiligers voor de deur staan en ging de pop-up store op slot. Wie binnen was, mocht nog wel blijven. De officiële openingstijd is tot 18.00 uur. ,,Ik heb hiervoor een dag vrij genomen. Nu gaan we maar ergens anders een cadeau uitzoeken en wat eten bij de McDonalds. We hebben tenslotte nog niet eens kunnen lunchen. Dit is echt superslecht”, oordeelt Ingrid. ,,Lars had tranen in zijn ogen. Hij heeft de winkel uiteindelijk niet eens kunnen zien.”

Ook voor Luca en Sem (allebei 12) uit Tilburg draaide de opening uit op een fiasco. ,,We waren van plan om een hoop te gaan kopen, bijvoorbeeld een vissershoed. Dat gaan we nu niet meer doen, ook al wonen we vlakbij. We zijn boos”, zegt Luca. Al om 11.30 uur 's ochtends namen de twee plaats in de rij. ,,We stonden net voor de deuren toen de beveiliging alles op slot deed en riep dat we konden vertrekken. Dit is echt balen.”

Enzo Knol

Het vlogkanaal van Enzo Knol op YouTube heeft zo’n twee miljoen abonnees, waarmee het het grootste Nederlandstalige YouTube-kanaal is. Knol is al jaren razend populair. De Pop-up store is nog tot en met 17 augustus geopend. Het is de tweede keer dat Knol een pop-up winkel opent. Eerder deed hij dit in Groningen. In de zaak is allerlei merchandise te koop.

Knol is blij dat hij met de pop-up store iets kan doen voor zijn fans. ,,Geweldig om te zien dat ze uit alle windstreken naar Tilburg zijn gekomen om samen met ons deze tijdelijke winkel te openen”, zegt hij. ,,Dit is een heel bijzonder moment.”

Volledig scherm Enorme drukte in Tilburg bij de opening van de Enzo Knol Pop-up store. © Jack Brekelmans - Persburo BMS

