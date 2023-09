Trap na, vliegtuigje met ‘Anti Tilburg’ cirkelt boven Willem II-stadion: ‘Iedere euro waard’

Willem II - NAC wordt dinsdagoch­tend zonder publiek uitge­speeld

De zondag gestaakte wedstrijd Willem II - NAC wordt dinsdag om 10.30 uur uitgespeeld. Dat hebben clubs, gemeenten en de KNVB in onderling overleg besloten. Er is geen publiek welkom bij het restant van de derby, die in de 54ste minuut definitief werd beëindigd door scheidsrechter Van de Graaf.