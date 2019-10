Treinstoring tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven is voorbij

Verzetsver­haal Van der Heijden uit Hilvaren­beek vertolkt door zoon, ‘Ik ben nog nooit zo dichtbij geweest’

12 oktober HILVARENBEEK - Hilvarenbekenaar Eugène van der Heijden was tijdens de Tweede Wereldoorlog een spil in het lokale verzet, maar moest daarvoor een hoge prijs betalen. Volgende week zondag, als in cultureel centrum Elckerlyc 75 jaar Vrijheid in Hilvarenbeek wordt gevierd, vertelt zoon Staf het bijzondere verhaal van zijn vader in een theatervoorstelling.