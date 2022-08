Treinverkeer tussen Breda en Tilburg tijdelijk stil door persoon op het spoor

Met video Granaat uit Tweede Wereldoor­log gevonden in Hilvaren­beek, kinderdag­ver­blijf ontruimd

HILVARENBEEK - Bij graafwerkzaamheden aan de Gelderakkers in Hilvarenbeek is donderdagmiddag een granaat uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Een kinderdagverblijf in de buurt werd ontruimd.

28 juli