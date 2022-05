Treinverkeer tussen Breda en Tilburg weer hervat na urenlange hinder door aanrijding

Vaste zetels voor boeren, bedrijven en natuur onder druk; waterschap­pen willen duidelijk­heid

EINDHOVEN - Waterschappen De Dommel en Aa en Maas willen zo snel mogelijk duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de vaste boeren-, bedrijven- en natuurzetels in hun algemeen bestuur. Momenteel wordt in de Tweede Kamer gediscussieerd over het mogelijk afschaffen daarvan.

7 mei