Tropisch warm in Brabant: zondag 32 graden verwacht

Oisterwij­ker krijgt verzame­ling aan bekeurin­gen in Tilburg, onder meer voor wapenbezit

13:01 TILBURG/OISTERWIJK - Een 36-jarige man uit Oisterwijk is donderdagavond aangehouden op de Hugo de Grootstraat in Tilburg. Hij beging verkeersovertredingen, wilde zijn rijbewijs niet laten zien en hij had een wapenstok in zijn auto liggen. Dat meldt de politie op haar website.