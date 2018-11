Twaalf aanhoudingen na nachtelijk geweld bij Vijf Eiken in Rijen, meerdere mensen gewond

video Arrestatie­team ingezet na mogelijke schietpar­tij in Rijen, politie onderzoek wat er gebeurd is

9:36 RIJEN - De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag massaal uitgerukt naar de Oosterhousteweg in Rijen. Daar is melding gemaakt van een schietpartij. De politie onderzoekt of daar sprake van is. Niemand liep schotwonden op, één iemand raakte wel gewond aan het hoofd.