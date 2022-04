Twee auto's gaan in vlammen op in Dongen

De eindtoets zit er voor leerlingen van De Sporckt op: ‘We zitten in groep 8, maar zo voelt het niet’

TILBURG - Ploegen en zwoegen is voor groep 8b van De Sporckt in Tilburg na deze week even verleden tijd. De eindtoets is namelijk afgerond. Best gek, want het afscheid van de basisschool is hiermee begonnen. ,,Beseffen jullie wel, dat het al bijna zover is?’’

21 april