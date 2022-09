Twee fietsendieven rekenen in Tilburg buiten technische snufjes

Klachten over brandlucht uit heel Midden- en West-Bra­bant, Peelbrand vermoede­lijk oorzaak

TILBURG - Brabanders in de omgeving van Tilburg, Breda en Zevenbergen werden vanochtend wakker met een doordringende brandgeur in de lucht. Ook in Roosendaal is inmiddels de geur te ruiken. Bij de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant komen veel meldingen binnen van stankoverlast. De brandlucht komt waarschijnlijk vanuit de natuurbranden in de Peel en Best.

2 september