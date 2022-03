Twee gewonden bij zware botsing met auto in Tilburg, bestuurder zwaargewond naar ziekenhuis

Video Twee mannen gewond bij steekinci­dent in Tilburg

TILBURG - Een man is vrijdagavond rond 19.50 uur gewond geraakt bij een steekpartij aan de Generaal Smutlaan in Tilburg. Rond 20.25 uur hield de politie een verdachte aan, hij was eveneens gewond. Vermoedelijk van hetzelfde steekincident.

