Twee kleine kinderen uit hete auto bevrijd op Stadhuisplein Tilburg

Woning­brand in Rijen mogelijk aangesto­ken: Forensi­sche Opsporings­dienst doet onderzoek

29 mei RIJEN - Een woningbrand in Rijen is mogelijk aangestoken. De politie doet woensdag onderzoek naar de mogelijke brandstichting, in een woning in Rijen. Daar moest de brandweer in de nacht van dinsdag op woensdag met spoed ter plaatse komen.