Twee overvallen op horecazaken binnen 10 minuten tijd in Tilburg, vermoedelijk schot gelost

VIDEOTILBURG - In Tilburg zijn vrijdagavond even voor 21.30 uur binnen 10 minuten tijd twee overvallen gepleegd op horecagelegenheden. Chinees afhaalrestaurant Ho-Ho aan het Pieter Postplein en een cafetaria De Vriendschap aan de Goirkestraat zijn overvallen. Aan het Pieter Postplein zou een keer in de lucht zijn geschoten. Het is nog niet duidelijk of het om een of meerdere daders gaat. Dat meldt de politie.