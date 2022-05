Twee supporters gewond geraakt bij ongeregeldheden na degradatiewedstrijd Willem II-FC Utrecht

‘Het verhaal’ van 753 Tilburgse oorlogs­slacht­of­fers: ‘Ze eindigen allemaal triest’

TILBURG - Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen 753 Tilburgers om het leven door oorlogsgeweld. Wie waren ze, wat is ze overkomen? Een team van onderzoekers is druk bezig om ze allemaal ‘een gezicht’ te geven. ,,We gaan stug door tot we alle verhalen hebben.”

16 mei