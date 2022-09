Twee Tilburgers draaien op voor kosten van bodemsanering drugslab

Auto vliegt in brand op N261 bij Tilburg, bestuurder kan op tijd ontsnappen

TILBURG - Een auto is zaterdagochtend tijdens een rit over de N261 bij Tilburg in brand gevlogen. De bestuurder zag in zijn achteruitkijkspiegel dat er rook uit de auto kwam. Hij kon onder het viaduct van de Burgemeester Letschertweg op tijd uitstappen.

3 september