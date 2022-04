Twee verdachten aangehouden voor berovingen bij ‘dates’, vijf mannen verhoord

Jack is 83 en staat met een solovoor­stel­ling op de planken. ‘Jonger worden? Daar zou ik niet blij van worden’

BERKEL-ENSCHOT - Al vijftig jaar is Jack van Dongen acteur bij de Torenspelers. Hij speelt, bewerkt teksten en hij is jeugdig enthousiast. Op 83-jarige leeftijd speelt hij de solovoorstelling Ýouth’, over jonger worden en juist niet ouder en grijzer. Voor de acteur is het zijn debuut als toneelschrijver.

