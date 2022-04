Twee vrouwen (18 en 20) aangehouden voor straatroof in Tilburg

Biest-Houtak­ker krijgt een nieuwe woonwijk aan het Vossenhol

BIEST-HOUTAKKER - Aan het Vossenhol in Biest-Houtakker wordt mogelijk volgend jaar al gestart met de bouw van een nieuwe woonwijk. Een plan voor in totaal 27 nieuwe woningen, waaronder 12 voor starters, wordt inmiddels verder uitgewerkt door Van der Weegen Bouwgroep in Tilburg.

