Tweetal meisjes mishandeld door groep meiden in Rijen

Meegekomen met een vogel of uit een aquarium, nu groeit het als de pest in de Piushaven: ‘Het lijkt wel een bos onder water’

TILBURG - Was het iemand die zijn aquarium in de Tilburgse Piushaven leegde? Of kwam het plantje met een boot mee? Door de Canadese waterpest - die niet in Nederland thuishoort - is de haven dichtgegroeid. Een speciale varende ‘maaier’ is al een week bezig om die op te schonen. ,,Het maaien was nog nooit zo vroeg in het seizoen nodig.”

10 mei