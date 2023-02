Udenhoutse zussen lopen voor ALS de zonsopgang tegemoet: ‘We staan er weer even bij ons mam stil’

Straatro­ver slaat 53-jarige vrouw bewuste­loos en steelt haar tas in Tilburg

TILBURG - Een 53-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag bewusteloos geslagen bij een straatroof in Tilburg. Dat gebeurde toen ze door de Cavaleriestraat naar huis liep. Op het moment dat ze weer bij kennis kwam, merkte ze dat haar tas was gestolen.

5 februari