Uitgelaten roze mensenmenigte in de stad, voor Roze Maandag: ‘Hoe mooi is dit’

Streekpark Klein Oisterwijk: vaste gasten eruit, Oekraïners erin

OISTERWIJK - Over een paar dagen al nemen vluchtelingen uit Oekraïne hun intrek op Streekpark Klein Oisterwijk. De nieuwe eigenaren van het park zien kans om nu tussen 20 en 29 ontheemden onder te brengen in opgekochte vakantiewoningen. Het aantal kan dit jaar uitgroeien tot ongeveer 120, verdeeld over zo’n 40 huisjes.

20 juli