Uren turen naar stukjes van het sprookjesbos: Jan van Haasteren maakt puzzel van de Efteling

Klagende buurman over parkeer­plaat­sen van John Beerens in Goirle bijt in het stof

2 mei GOIRLE - De buurman van John Beerens aan de Poppelseweg in Goirle, die vindt dat het bedrijf in beautyproducten te weinig parkeerplaatsen heeft, is door de rechter in het ongelijk gesteld. Hij had de stap naar de rechter gezet nadat de gemeente al eerder weigerde in te grijpen.