Uren wachten op zorgtaxi na concert Jan Smit in Tilburg; medische verzorging moet in hal Schouwburg

Tilburger (27) hoort 36 maanden cel eisen voor verkrach­ting op de achterbank van een auto

BREDA - Het meisje wil bij aanvang van de rechtszaak zo ver mogelijk van de verdachte zitten. Haar advocaat zet papieren zakdoekjes klaar. Het slachtoffer is in Tilburg op de achterbank van een auto verkracht, luidt de aanklacht bij de rechtbank in Breda.

23 januari