Urenlang geen treinen tussen Tilburg en zowel Eindhoven als Den Bosch

Run op Van Be­souw-woningen is in Goirle voorbij: oorlog, energiecri­sis, hogere rente

GOIRLE - Als warme broodjes gaan de woningen op het Van Besouw-terrein in Goirle niet meer over de toonbank. Juridisch is de strijd ook nog niet gestreden. Makelaar en projectontwikkelaar maken zich echter geen zorgen.