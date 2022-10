Vader bekent ontucht met dochter: ‘Ik dacht: misschien is ze op zoek naar iets’

Tilburger (45) aangehou­den na babbeltruc met doos chocolade in Oudenbosch

OUDENBOSCH - Een 45-jarige man uit Tilburg is vrijdag gearresteerd nadat hij een portemonnee had gestolen van een 85-jarige vrouw in Oudenbosch. De man had met een doos chocolade aangebeld bij de huis van de vrouw, zogenaamd om te verkopen.

15 oktober