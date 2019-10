Vakbond wil bodycam voor iedere agent vanwege geweld en bedreigingen

Financieel herstel gloort voor gemeente Alp­hen-Chaam. ‘We hebben mooie stappen kunnen maken’

15:11 ALPHEN-CHAAM - Waar andere gemeenten in de regio flink moeten bezuinigen vertoont de gemeentebegroting van Alphen-Chaam relatief goed nieuws. De laatste jaren leek ook Alphen-Chaam in zwaar financieel weer te komen. Tegenvallers in de jeugdzorg zorgden onder andere voor rode cijfers. Maar nu lijkt herstel zich aan te kondigen. Daarmee is Alphen-Chaam een uitzondering in de regio.