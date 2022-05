Valse start van zorginstelling Smart-Coach in Haaren: ‘We hadden beter moeten communiceren’

Zes meldingen van mogelijke drogering met injectie­naal­den in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Zes mensen zijn zaterdagavond mogelijk met een injectienaald met verdovende middelen geprikt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Daar is sinds donderdag het Pleinfestival in volle gang. Zaterdagavond stond het meezingfestijn op het programma, maar het is niet duidelijk of de zes daar mogelijk zijn gedrogeerd.

