Van A naar B met Vincent van Gogh: met de nieuwe Tilburgse fietstaxi van Theo Smeele is dat mogelijk

‘Wat weet een vrouw nou van bier?!’ Tilburgers Semmi en Kiki maken documentai­re over vrouwen die brouwen

TILBURG - Het brouwen van bier alleen voor mannen? In ‘De vrouwen achter het bier’ bewijzen Tilburgers Kiki van Beerendonk en Semmi Langenhuijsen het tegendeel. De documentaire die zaterdag in première gaat tijdens bierfestival Mout in Tilburg, draait om de liefde voor het brouwen, maar ook over het seksisme wat er speelt in de door mannen gedomineerde bierwereld.

27 mei