Van Bergen op Zoom tot Bakel: zó warm is het in Brabant

video Auto met vier inzitten­den over de kop bij crash op A58 bij Tilburg

16:00 TILBURG - Een auto met vier inzittenden is zondagmiddag over de kop geslagen en in de berm tot stilstand gekomen op de A58 tussen Tilburg en Gilze. Het ongeluk gebeurde rond 14.00 uur. Vermoedelijk kreeg het voertuig een klapband.