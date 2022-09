Van Bommelhof heeft binnen een jaar nieuwe ondernemers nodig: ‘Zorg in Moergestel blijft gewaarborgd’

met video Driehon­derd natte neuzen tijdens honden­plons in Stappegoor

TILBURG - Balletjes die uit het water worden gehaald, rondvliegende druppels en de geur van natte hond. Zaterdag en zondag mochten zo’n 300 honden zwemmen in het buitenbad van Zwembad Stappegoor in Tilburg: ,,Volgend jaar vragen we of we ook van de glijbaan mogen.”

26 september