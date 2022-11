Van de roeken worden ze in Alphen stapelgek, gemeente neemt maatregelen voor ‘verhuizing’

Land van Anna schuift in Goirle op van koop naar huur: Leystromen aan tafel

GOIRLE – Minder koop, meer huur. Die beweging zetten in Goirle de projectontwikkelaars van het Land van Anna in. Met woningcorporatie Leystromen worden al gesprekken gevoerd over het afnemen van de huurwoningen.

