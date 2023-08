Van huismoeder tot weeskind, welkom in de wondere wereld van de nachtvlinders

Met video Fietsster (20) uit Tilburg overleden na aanrijding met vrachtwa­gen in Harderwijk

HARDERWIJK - Bij een aanrijding met een vrachtwagen is een vrouw (20) uit Tilburg overleden. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag in Harderwijk. De politie maakte maandagochtend bekend dat het slachtoffer een Tilburgse is.