Van kazernegebouw naar basisschool: Willemspoort omarmt de chaos op eerste schooldag in nieuw gebouw

TILBURG - Altijd spannend, zo’n eerste schooldag. Vooral als dat in een nieuw schoolgebouw is waar nog keihard wordt gewerkt om alles af te krijgen. Bij kindcentrum Willemspoort, in de voormalige Willem II Kazerne, hebben ze de chaos omarmd.