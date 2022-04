Van terras tot pad, van glampingtent tot wc: echt alles bij camping De Duinhoeve komt voor de rechter

Meer beweging in Tilburg met subsidie van gemeente: ‘Extra trainers én een wachtlijst voor hardloop­trai­ning’

Sportlegging aan, zweetband om, handdoek mee en gaan! #GewoonGoan, als het aan de gemeente Tilburg ligt. Om meer Tilburgers in beweging te krijgen, riep ze namelijk een subsidieregeling in het leven voor sportverenigingen. Voor maximaal 500 euro kunnen verenigingen een voucher aanvragen en daarmee een nieuwe sportactiviteit opzetten of meer naamsbekendheid creëren.

