Van tonprater, crimineel, metal-burgemeester tot bordeelbezoeker: Tilburgse doden rusten in bijzondere graven

Man die in het rond schoot bij straatroof in Tilburg was stoned en dronken

BREDA/TILBURG - Vanwege een gewapende straatroof in Tilburg is donderdag bij de rechtbank vijftien maanden cel geëist, waarvan vijf voorwaardelijk. De 28-jarige Tilburger Mehmet B. bekende dat hij het pistool gebruikte. ,,Ik was dronken”, mompelde hij.

28 oktober