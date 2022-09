Vanaf een Reuzenbank met voeten ver boven de grond ziet Gorp en Roovert er net weer anders uit

met video Drugslab gevonden in opslagbox aan de rand van Tilburg: ‘Onveilige situatie’

TILBURG - In Tilburg is aan het eind van de middag een drugslab gevonden. Het lab werd aangetroffen in een opslagbox aan de Oude Rielseweg. Dat gebeurde woensdag tijdens een bestuurlijke controle van de gemeente en de verhuurder van de boxen. Daarop is de politie ingelicht.

21 september