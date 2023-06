Vandaag helder weer in Tilburg

Ook Tilburgse gemeente­raad schrikt van locaties voor nieuwe coffee­shops, ‘We hebben gevolgen onderschat’

TILBURG - De Tilburgse gemeenteraad is geschrokken van de locaties die uit de bus zijn gekomen voor de vestiging van twee nieuwe coffeeshops. Er klinkt twijfel of Koningsoord in Berkel-Enschot en Verdiplein in Tilburg wel geschikt zijn.