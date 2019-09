Vangkooi van mogelijke stroper aangetroffen bij controleactie in grensregio onder Tilburg

Winkeldief uit Hooge Mierde aangehou­den in centrum Tilburg na ingreep omstander

8:32 TILBURG - In het centrum van Tilburg is zaterdagmiddag een 19-jarige winkeldief aangehouden. De man uit Hooge Mierde had even daarvoor spullen gestolen bij twee kledingwinkels in de Heuvelstraat.