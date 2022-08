Veel culturen in één klas, hoe ga je daarmee om? Deze Tilburgse lerarenopleider zoekt naar het antwoord

Studenten in de ‘altijd rustige’ Brahms­straat? Bewoners hofje met zijn allen naar de rechter

TILBURG - Bewoners aan het hechte hofje in de Brahmsstraat in Tilburg protesteren tegen twee Bossche ondernemers die er een woning opkochten om studenten in te huisvesten. Nadat Tilburg de huurvergunning snel weer introk, stapten de ondernemers naar de Raad van State.

