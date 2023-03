Veerkrachtig Willem II is na rust heer en meester en verschalkt ADO

Aan Tilburgse kant keerde Jizz Hornkamp terug in de spits naast Elton Kabangu. Ringo Meerveld, die vorige week geblesseerd werd gewisseld in de rust, was fit genoeg om te spelen. Pol Llonch die eveneens vorige week in de rust geblesseerd naar de kant werd gehaald was er niet bij, Jesse Bosch speelde op zijn plek.

Of Willem II scherp begon aan het uitduel met ADO Den Haag? Nee, want na 50 seconden kon doelman Smits de bal al uit het net halen. Een voorzet van ADO werd in de rug van Leeroy Owusu binnen gekopt door de lange Joel Zwarts. De Tilburgers konden gelijk aan de bak en een aantal vooraf bedachte strategieën door coach Robbemond konden hoogstwaarschijnlijk direct de prullenbak in. Het was na twaalf minuten voor het eerst dat Willem II een keer serieus de eigen helft af kwam. Maar een glijpartij van Elton Kabangu maakte een einde aan de aanval.

Het was wel de opmaat naar meer. Twee minuten later was daar de eerste echt grote kans voor de Tricolores. Max Svensson speelt vanaf rechts de bal op Jizz Hornkamp, die op dat moment vanaf links speelde, Hornkamp speelde de bal naar rechts naar Kabangu, maar die had ruzie met de bal, ging tegen de grond, vroeg om een penalty maar kreeg geen gehoor van leidsman Van den Kerkhof. Het spel ging richting de rust over en weer, Willem II kreeg wat meer grip op de wedstrijd, maar de stormloop op het doel van de Hagenezen bleef uit.

Wisselbeleid

Uitgesproken ontevredenheid bleek niet uit het wisselbeleid van Robbemond in de rust. Dezelfde elf als in de eerste helft kwamen weer het veld op. Ook bij ADO. Willem II kwam beter uit de kleedkamer dan in de eerste helft. In de vijftigste minuut krijgt centrale verdediger Matthias Verreth de kans om vanaf een paar meter buiten de zestien zijn kwaliteit te benutten. Zijn vrije trap gaat hard en prachtig over de muur heen de bovenhoek in. ADO-doelman Sonny Stevens staat erbij en kijkt ernaar.

Tien minuten later is het weer raak. Diepe bal van Verreth, de voorzet van Svensson en Elton Kabangu als eindstation bij de eerste paal. Een grote teen tegen de bal is genoeg om de doelman te verschalken. Willem II na een uur spelen op voorsprong: 1-2. ADO kwam er in het laatste halfuur nauwelijks meer aan te pas. Het waren de Tricolores die het spel maakten en verder uitliepen. In de 68e minuut was het opnieuw Kabangu die leep de doelman verschalkte en scoorde: 1-3.

Dat was ook de eindstand, waardoor Willem II de vijfde plek op de ranglijst vasthoudt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.