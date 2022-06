Veertigste editie Meimarkt in Tilburg barst los: ‘Op een leuke manier van onze spullen afkomen’

,,Volgens mij mag je officieel pas vanaf negen uur ‘s avonds verkopen, maar we zijn toch alvast maar begonnen”, zegt Simone Jansen, die samen met haar vriend Thomas Neumann haar waar heeft uitgestald in een kraampje in de Heuvelstraat. Daarmee is ze zeker niet de enige. Vanaf de vroege avond is er grote belangstelling voor de handel van de in totaal 750 kraamhouders, die tot zondagmiddag doorgaan met verkopen.