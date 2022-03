Velden van Gudok tot op de draad versleten, maar nieuwe mat is nog ver weg. ‘Tegenstander komt met lang gezicht hierheen’

Versleten, steenhard, geen demping, slechte drainage en een overvloed aan rubberkorrels. Dat zijn zo in een notendop de klachten die ze bij Gudok hebben over hun drie kunstgrasvelden, waarvan er twee veertien en een dertien jaar geleden werd aangelegd. ,,Ik speel ook in de zaal en dan heb ik naderhand minder last dan als ik op deze velden heb gespeeld”, zegt Pepijn Louer (22), speler van het eerste elftal. ,,Ik voetbal al vijftien jaar op deze velden en heb het zien aftakelen. We hebben de afgelopen jaren ook al de nodige blessures in de selectie gehad. Er is totaal geen demping meer over en je loopt niet recht op je voeten. Dat levert kruisband- en enkelblessures op. Ik heb zelf last van mijn achillespezen en knieën, omdat je scheef gaat lopen. En oudere teamgenoten hebben last van hun rug.”