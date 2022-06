Verdacht poststuk gevonden in gemeentehuis Oirschot

Met video Loods met aanmaak­blok­jes verloren gegaan bij nieuwe brand Fire-Up Oisterwijk, buren zijn ‘er helemaal klaar mee’

OISTERWIJK - Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up aan de Nedervonder in Oisterwijk heeft maandag opnieuw een hevige brand gewoed. De gloednieuwe opslagloods is daarbij verloren gegaan. Rond 15.30 uur gaf de brandweer aan dat de brand onder controle is. Het nablussen zal nog uren duren.

13 juni