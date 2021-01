Verdachte moord Kaatsheuvelse Heidy Goedhart mag proces in vrijheid afwachten

Geldproble­men en dan heeft ene Bobbie het antwoord: een hennepkwe­ke­rij in je huis

4 januari BREDA/TILBURG - Tot twee keer toe laat Suleiman G. zich overhalen om een hennepkwekerij in zijn huis onder te brengen. Zijn scheiding bracht hem in de financiële problemen vanwege een torenhoge allimentatie en dan klinkt het best aantrekkelijk als je zonder moeite kunt cashen. Totdat de gevolgen duidelijk worden. Het Openbaar Ministerie wil in totaal 45.000 euro van zijn vermeende criminele winsten.